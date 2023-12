Von Passanten gerettet: Mann trieb in eiskalter Traun

Eine Gruppe Radfahrer hat am Freitag in Wels einen in der Traun treibenden Mann aus dem eiskalten Fluss gerettet. Die Sportler nahmen die regungslose Person gegen Mittag im Bereich der Schießstättenstraße treibend wahr und alarmierten die Einsatzkräfte, wie die Polizei Oberösterreich mitteilte. Zudem machte sich die Gruppe auf die Suche nach Hilfsmittel, um den Mann selbst an Land zu bringen. Mit einem gefundenen Surfbrett konnte der Mann ergriffen werden.

Gemeinsam mit der Polizei schafften es die Radfahrer dann, den 20 Jahre alten afghanischen Staatsbürger aus Wels ans Ufer zu ziehen. Der Mann war nicht ansprechbar. Nach einer Erstversorgung durch den Notarzt und weitere Rettungssanitäter wurde er in das Klinikum Wels gebracht.