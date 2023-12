Rettung mit Heli: E-Biker stürzten von verschneitem Forstweg ab

"Wir urteilen nicht, wir helfen allen in Not geratenen", kommentierte die Bergrettung Nesselwängle/Grän im Tiroler Tannheimertal eine Rettungsaktion am Donnerstag für zwei E-Biker am Berg. Was die beiden geliefert haben, ist aber allemal zum Kopfschütteln. Die Bilder von dem Einsatz sprechen Bände.

Die beiden Deutschen mussten mit dem Polizeihubschrauber gerettet werden, nachdem sie sich mit ihren Rädern durch den Schnee auf die - nicht bewirtschaftete - Schneetal Alm gekämpft hatten und am Rückweg in einen Graben abgestürzt waren.

"Das glaubt uns sonst keiner"

„Ich habe zu meinen Kollegen der Alpinpolizei am Boden gesagt, dass sie Fotos machen sollen. Denn sonst würde uns das keiner glauben", kommentierte „Libelle Tirol“-Pilot Hans Schlager die Rettung gegenüber der Krone. Gemeinsam mit Flugretter Peter Gasteiger wurde eine Taubergung der Winter-Biker - und ihrer Räder - durchgeführt.