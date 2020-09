Transdanubien ist eine Frage der Perspektive

Thomas Hofmann, der diese Ansichten und Geschichten aus dem heutigen Floridsdorf und der Donaustadt zusammengetragen hat, ist im Brotberuf Bibliothekar und Archivar, was seine Liebe zum (historischen) Detail erklärt. Schauplatz dieses Buches sind die alten Dörfer, die heute im Namen der Stadtentwicklung immer mehr unter Druck kommen. Hofmann entführt uns auf eine Zeitreise – in Tage, in denen Aspern, Leopoldau oder Strebersdorf tatsächlich noch Bauerndörfer waren. Reine Nostalgie ist das alles aber mitnichten: Die Erinnerung etwa daran, dass die Siedlung auf dem Bruckhaufen einst auf einem Misthaufen entstanden ist, die schaut nur auf dem Foto gut aus.

Tipp: Thomas Hofmann: „Es geschah in Transdanubien.“ Edition Winkler-Hermaden. 124 Seiten. 21,90 €