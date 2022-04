Touristen können in Kärnten ab sofort gratis Bahn fahren

In Kärnten können Touristinnen und Touristen ab sofort kostenlos alle Nahverkehrszüge wie die S-Bahnen benützen. Inkludiert ist auch die Strecke von und nach Lienz in Osttirol. Ein entsprechendes Pilotprojekt des Landes, der sieben Tourismusregionen, der Kärnten Card und der ÖBB wurde am Donnerstag präsentiert.

Voraussetzung für die kostenlose Öffi-Nutzung ist lediglich eine gültige Kärnten Card oder eine Regions-Gästekarte. Diese wird den Gästen in den Beherbergungsbetrieben in den Tourismusregionen Villach-Faakersee-Ossiachersee, Bad Kleinkirchheim-Millstätter See-Nockberge, Wörthersee-Rosental, Kärnten Mitte, Klagenfurt, Nassfeld-Pressegger See-Lesachtal-Weissensee oder Klopeiner See-Südkärnten ausgestellt.

"Mit diesem Mobilitätsangebot bieten wir unseren Gästen nicht nur eine stressfreie und entspannte An- und Abreise, sondern sorgen auch für ein flächendeckendes Angebot und eine klimafreundliche Mobilität während des Urlaubs“, sagte Tourismus- und Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP) im Zuge der Präsentation. Das Land Kärnten unterstützt die Aktion mit insgesamt 65.000 Euro.

Nachhaltige Finanzierung sichern

Roland Sint, Sprecher der Kärntner Tourismusregionen, und Roland Wallner, zuständig für den ÖBB-Personenverkehr in der Region, betonten die steigende Nachfrage der Gäste nach klimafreundlicher Mobilität. Wallner sieht die Kooperation daher auch nur als ersten Schritt: Ziel müsse es sein, den gesamten öffentlichen Verkehr einzubinden und die Finanzierung nachhaltig zu sichern.

"Jeder Gast möchte einen entspannten Urlaub verbringen – für rund 2,6 Millionen Urlauberinnen und Urlauber schaffen wir mit der Umsetzung dieses Angebotes eine wesentliche Voraussetzung dafür, einen solchen Urlaub in Kärnten verbringen zu können. Am besten ohne stressiger Hin- und Rückfahrt mit dem Auto und mit vielen Angeboten entlang der Schiene im Urlaubsland Kärnten", so Wallner.

Einjährige Pilotphase

Vorerst soll das Pilotprojekt bis 31. März 2023 laufen. Konkret ist das Angebot im Zeitraum vom 1. April bis zum 31. Oktober 2022 (Sommersaison) sowie vom 1. November 2022 bis zum 31. März 2023 (Wintersaison) gültig. Ausgenommen sind das Fernverkehrsangebot und die Autoschleuse Tauernbahn der ÖBB in Kärnten/Osttirol sowie der Transport von Fahrrädern und die Mitnahme von Hunden.

Ähnliche Angebote gibt es bereits etwa in Salzburg, Tirol und Vorarlberg.