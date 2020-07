Tour der Extreme: Österreichs Höhepunkte und Abgründe

Auf Meereshöhe kommt man in Österreich ohnehin nicht – ohne tief zu graben. Selbst wer in den See hinuntertauchen könnte, wäre noch nicht auf null. Der Traunsee ist 191 Meter tief. Gmunden, an seinem Ufer, liegt auf 425 Metern Seehöhe. Der Vollständigkeit halber: Der tiefste gemessene Punkt in der Republik ist im burgenländischen Seewinkel (114 Meter Seehöhe). Aber wieder zurück ins Wasser. Der Tiefpunkt des Traunsees befindet sich beim Ostufer, nahe der Mündung des Lainaubachs. Ganz unten herrscht bereits ein hoher Druck. Selbst für Supertaucher ist das eine unwirtliche Umgebung. Um 30 Minuten in 100 Metern Tiefe zu bleiben, müsste ein Taucher viele Stunden auf dem Weg nach oben dekomprimieren – oder mit technischen Hilfsmitteln arbeiten. Bis jetzt war übrigens noch niemand ganz unten. Der See gilt jedenfalls als Taucherparadies, da er einer der klarsten Österreichs ist.