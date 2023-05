Toter Bär auf Bahngleis: So kam das Tier ums Leben

Ein Lokführer hatte Dienstagfrüh den Zusammenprall mit dem Bären auf der Bahnstrecke entlang der Salzach zwischen den Bahnhöfen Schwarzach und Lend gemeldet. Der Kadaver wurde in der Folge geborgen und am Forschungsinstitut für Wildtierkunde an der Veterinärmedizinischen Universität Wien untersucht.

"Alles gebrochen, was zu brechen ist"

„Dabei hat sich gezeigt, dass die Verletzungen dramatisch sind. Es ist so ziemlich alles gebrochen, was zu brechen ist“, sagte Schöchl zur APA. Röntgenaufnahmen hätten etwa Serienrippenbrüche, einen Bruch der Wirbelsäule und Frakturen im Schädelbereich gezeigt. Das Tier habe zudem starke innere Blutungen im Brust- und Bauchbereich aufgewiesen.

