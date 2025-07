Tornado in Schärding: Wie häufig sind Wirbelstürme in Österreich?

Dutzende Gebäude abgedeckt, Photovoltaik-Module von Dächern gerissen: Dienstagnachmittag zog ein Tornado durch Pram in Bezirk Schärding und richtete gewaltigen Schaden an.

Am stärksten betroffen waren das Grazer Becken und die Südsteiermark , ebenso das östliche Flachland, speziell Regionen südlich und östlich von Wien. Das liegt an der Topografie: Ein Tornado braucht langlebige Gewitterzellen, die sich eher im Flachland bilden, im Bergland halten sich Gewitterzellen nicht lang genug.

In den vergangenen zehn Jahren wurden in Österreich 21 Tornados gemeldet, berichtet Michele Salmi vom Wetterdienst Ubimet.

Den stärksten in Österreich bisher gemessenen Tornado gab es vor beinahe 100 Jahren in Niederösterreich: Im Juli 1916 kamen bei dem Tornado, der von Bad Fischau bis Wiener Neustadt eine Schneise zog, 34 Menschen ums Leben.

Tornados werden in einer fünfteiligen Skala klassifiziert; jener am Dienstag im Bezirk Schärding dürfte zwischen 0 und 1 liegen, er war also schwach.

Wodurch sich ein Tornado von einem Sturm unterscheidet

Während die USA aufgrund ihrer Topografie - tausende Kilometer Flachland und Feuchtigkeit durch den Golf von Mexiko - extrem anfällig sind für Tornados, ist Österreich durch seine Landschaft weniger gefährdet. Doch wodurch unterscheiden sich eigentlich Wirbelstürme und Stürme?