Von Hunden geht das höchste Tollwut-Risiko aus

Laut AGES wurde im Jahr 2022 die terrestrische Tollwut in den Nachbarländern Ungarn (4 Fälle) und in der Slowakei (2 Fälle) nachgewiesen. Dabei handelt es sich um eine durch Wildtiere übertragene Tollwut. Hauptreservoir in Europa ist der Rotfuchs, in Osteuropa zusätzlich der Marderhund. Allerdings wurde seit 2007 in Österreich kein Tollwutvirus mehr bei Wildtieren detektiert.

Fledermaus-Tollwut ist in Österreich angekommen

Die durch Fledermäuse verursachte Tollwut wird nicht durch das klassische Rabiesvirus verursacht. Die Fledermaus-Tollwut ist ein eigenständiges Infektionsgeschehen. In Europa kommt die Tollwut bei Fledermäusen in den Ländern Dänemark, Niederlande, Polen und Deutschland vor.

Im September 2023 wurde nun erstmals Fledermaus-Tollwutvirus bei einer Breitflügelfledermaus in Österreich bestätigt: Das Tier war bereits im Juni in der Auffangstation der Fledermausrettung Österreich gestorben. Bei weiteren 55 aktuell untersuchten Fledermäusen wurde kein Fledermaus-Tollwutvirus festgestellt.

Fledermaus-Tollwut ist keine Gefahr für Menschen

Fledermäuse attackieren keine Menschen, selbst wenn sie Tollwut haben. Allerdings können sie zubeißen, wenn sie angefasst werden. Die sicherste Vorbeugung gegen Fledermaus-Tollwut ist daher: Nicht ohne entsprechende Fachkenntnis und Schutz anfassen! Das gilt besonders bei Tieren, die tagsüber im Freien gefunden werden, die flugunfähig sind oder auffälliges Verhalten zeigen.

Die bloße Anwesenheit einer Fledermaus im gleichen Zimmer reicht nicht für eine Übertragung des Erregers aus.

Weder von herabgefallenen Jungtieren noch von Kot, Harn oder gar winterschlafenden Tieren geht eine Gefahr aus.

Auch das Einatmen von Luft auf Dachböden und anderen Fledermausquartieren in Häusern und Scheunen birgt kein Tollwutrisiko.

Bei gefundenen Fledermäusen – ob tot oder lebendig – sollten die nächsten erreichbaren Fledermausexperten bzw. Amtstierärztinnen des Bezirkes informiert werden.

Tollwutinfizierte Hunde sind Überträger

Frühwirth betont: „Das höchste Tollwut-Risiko geht immer noch von Hunden aus. Deshalb mahnen wir Tierärztinnen und -ärzte zur Vorsicht – denn durch den regen Reiseverkehr und die Verbringung von Hunden aus Ländern mit Tollwut ist die Gefahr real."