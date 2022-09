Tolle Tage gestalten - trotz schlechten Wetters

Auf riesigen Trampolinen kann man sich dort die Seele aus dem Leib hüpfen. Das ist nicht nur etwas für Kinder: Auch Erwachsene sind dort willkommen und können ihrem inneren Kind freien Lauf lassen.

In der Therme entspannen. Ist man dann aus der Puste, ist es Zeit zu entspannen. Statt auf der Couch zu Hause kann man das auch auf einer Liege in einer Therme oder einem Hallenbad. Mit Kindern bietet sich etwa Bad Schallerbach in Oberösterreich an. Einerseits gibt es dort ein Rutschenparadies, andererseits eine Cocktailbar im Thermalwasser. Für jene, die nach noch mehr Wärme trachten, verspricht die Saunawelt bis zu 90 Grad. (eurothermen.at/bad-schallerbach)

Einkaufen und Spazieren. Anstatt durch Gassen zu spazieren, in denen einen der kalte Wind um die Ohren fegt, kann man auch ein Einkaufszentrum in der Nähe aufsuchen. Wer nichts braucht, kann den Ausflug als Spaziergang sehen. Denn die meisten Zentren sind so groß, dass man jede Menge Schritte zurücklegt.

Film ab. Oft in der Nähe eines Einkaufszentrums, oder sogar integriert, sind Kinos. Vor allem in den kälteren Monaten bieten sie viele neue Spielfilme.