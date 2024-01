Eisesglätte fordert Todesopfer: Autofahrerin (18) erfasst 67-Jährige an Bushaltestelle

Eisregen und Glatteis haben am Donnerstag in Kärnten zu massiven Verkehrsproblemen und einem Todesopfer geführt.

Eine 18-Jährige kam am Donnerstag gegen 6.30 Uhr in Gallizien im Bezirk Völkermarkt auf der eisglatten Fahrbahn ins Schleudern und krachte mit ihrem Fahrzeug ungebremst in eine Bushaltestelle. Für eine dort wartende 67-Jährige kam jede Hilfe zu spät.

