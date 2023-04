Tödlicher Unfall: Lkw-Fahrer zwischen Kipper und Fahrgestell eingeklemmt

Ein 58-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Bezirk Südoststeiermark ist am Donnerstag bei Servicearbeiten an einem Fahrzeug zwischen Kipper und Fahrgestell eingeklemmt worden und erlitt tödliche Verletzungen. Ein Arbeitskollege entdeckte den Mann und setzte die Rettungskette in Gang. Von der Notärztin konnte jedoch nur mehr der Tod des Arbeiters festgestellt werden.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Mann gegen Mittag Service-bzw. Schmierarbeiten an dem Lkw-Kipper durchgeführt haben dürfte. Dazu musste der Kipper ein Stück mit der Hydraulik gehoben werden, um die Schmiernippel zu erreichen. Beim Absenken der mehreren Tonnen schweren Kippmulde geriet der Mann aus bisher unbekannter Ursache zwischen Kipper und Fahrgestell des Fahrzeuges und wurde eingeklemmt. Er erlitt dabei tödlichen Verletzungen am Oberkörper. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden.