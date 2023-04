Tödlicher Unfall in der Steiermark: Pkw-Lenker starb

Der 69-Jährige fuhr mit seinem Auto auf der B320 Richtung Schladming, als er plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet. Dabei touchierte er einen entgegenkommenden Lkw und krachte frontal gegen das hinter dem Lkw fahrende Auto eines 58-jährigen Tirolers. Der Wagen dieses Mannes wurde 25 Meter in eine angrenzende Wiese geschleudert. Der 58-Jährige und sein Beifahrer wurden durch den Aufprall verletzt. Die Rettung brachte die Personen in das Krankenhaus nach Schladming.

Verletzungen erlegen

Für den 69-Jährigen kam jedoch jede Hilfe zu spät, der Mann erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Seine 75-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt vom Rettungshubschrauber in das UKH Salzburg geflogen. Die Tochter des kroatischen Ehepaares, die in Österreich lebt, wird derzeit vom Kriseninterventionsteam betreut.

Auch der Lenker des beteiligten Lkw verlor bei dem Unfall die Kontrolle über seinen Pkw und kam etwa 100 Meter von der Kollisionsstelle entfernt in der dortigen Wiese zum Stillstand, der 39-Jährige aus der Mongolei blieb aber unverletzt. Wegen der Aufräumarbeiten war die B320 etwa zwei Stunden lang für den Verkehr gesperrt.