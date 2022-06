Tödlicher Unfall im Pongau: 80-Jähriger von Lkw überrollt

Ein 80-jähriger Fußgänger ist am Dienstagvormittag auf dem Marktplatz in St. Veit im Pongau von einem rückwärtsfahrenden Lastkraftwagen niedergestoßen und überrollt worden. Der Pensionist verstarb noch am Unfallort. Sofort eingeleitete medizinische Intensivmaßnahmen einer Notärztin an Ort und Stelle waren nicht erfolgreich, wie die Polizei Salzburg am Mittwoch mitteilte.

Der 24-jährige Lkw-Lenker wurde angezeigt. Ein durchgeführt Alkomattest verlief negativ.