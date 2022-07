Tödlicher Unfall bei Bergtour im Salzburger Pongau

Eine 45-Jährige verünglückte am Mittwoch in Werfen im Salzburger Pongau bei einer Bergtour auf den Hochseiler: Als die Salzburgerin und eine Freundin laut Landespolizeidirektion ein rund 30 Grad steiles Schneefeld überquerten, verlor die 45-Jährige den Halt. Sie fiel über die vereiste Flanke und stieß gegen felsiges Gelände, das Opfer starb noch am Unfallort.

Das schlechte Wetter ließ den Einsatz eines Rettungshubschraubers nicht zu. Ein Alpinpolizist und Bergretter stiegen zum Unfallort auf.