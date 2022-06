Tödlicher Wanderunfall im Kleinwalsertal

Eine 28-jährige Frau aus Deutschland ist am Samstagvormittag in Mittelberg im Kleinwalsertal verunglückt. Dies berichtete die Vorarlberger Polizei Sonntag früh. Die Wanderin stieg demnach alleine von der Fiderepasshütte in Richtung des Mindelheimer Klettersteigs auf und stürzte auf dem Nordostgrat zwischen dem Südlichen Schafalpkopf und dem Kemptner Kopf 200 Meter in Richtung des Wildentals ab. Sie konnte nur mehr tot mit dem Helikopter geborgen werden.