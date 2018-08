Tödlicher Polizeieinsatz: Überlebender fordert Aufklärung

Der Rettungseinsatz in der Steiermark am 4. Juni 2017 endet in einer Katastrophe: Zwei Wanderer geraten in Bergnot und schaffen den Abstieg nicht mehr. Die Polizei schickt einen Hubschrauber, um das Paar zu retten. Die Bergung am Eisenerzer Reichenstein muss zunächst wegen des schlechten Wetters gegen 15.10 Uhr abgebrochen werden. Beim zweiten Anflug rund eine Stunde später wird ein Polizist abgeseilt. Schon beim Weg hinunter beginnt dieser im starken Wind am Seil zu baumeln. Das ist beherrschbar, meint der Pilot. Oliver V., der die folgenden Minuten wie durch ein Wunder überlebt, sieht das etwas anders.