Tödlicher Autounfall in Kärnten - Angeklagter: "Keine Erinnerung"

Weil er schwer betrunken einen tödlichen Autounfall verursacht haben soll, hat sich am Donnerstag ein 45-jähriger Kärntner am Landesgericht Klagenfurt verantworten müssen. Bei dem Unfall im vergangenen Sommer war ein Freund des Angeklagten gestorben, er war laut der Anklage der Beifahrer. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Die Verhandlung wurde aufgrund unvollständiger Beweisaufnahmen vertagt.

➤ Mehr lesen: Entlassen: Volksschulpädagogin ist in der Freizeit "Orgasmus-Päpstin"

Der Verteidiger des Angeklagten, Michael Pölzl, erklärte in seinem Eröffnungsplädoyer, dass die Ermittlungen zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen seien, wer das Unfallfahrzeug gelenkt hatte. Da sein Mandant bei dem Unfall selbst schwer verletzt und in künstlichen Tiefschlaf versetzt worden war, hätte er eine retrograde Amnesie und könne sich an den Unfallhergang nicht erinnern.

Angeklagter war bereits in der Vergangenheit betrunken gefahren

In der Einvernahme verwies Richter Christian Liebhauser-Karl auf eine Vorstrafe des Angeklagten. Der Landwirt sei bereits im Jahr 2018 strafrechtlich wegen eines Unfalls verurteilt worden, bei dem er betrunken war, damals seien es 2,24 Promille gewesen. Zusätzlich gäbe es eine Verwaltungsübertretung wegen Alkohols am Steuer aus dem Jahr 2021.