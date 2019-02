Tödliche Kuh-Attacke in Tirol: 360.000 Euro gefordert

Als er dann in die Nähe jenes Bereiches gekommen war, wo die Frau attackierte wurde, habe er nur mehr eine Herde an Kühen und etwas später einen Hund gesehen, der weglief. "Als der Hund weglief, haben dann auch die Kühe abgelassen, und die Herde hat sich aufgelöst", erinnerte sich der Mann. Er selbst sei an jenem Tag auch mit einem Hund unterwegs gewesen. Ihm sei aber nicht bekannt gewesen, dass es problematisch sein kann, wenn Mutterkühe und Hunde aufeinandertreffen. Der Wirt einer nahegelegenen Hütte, habe ihm später erzählt, dass es an jenem Tag bereits zuvor einen Vorfall mit italienischen Wanderern, die mit einem Hund unterwegs waren, und den Kühen gegeben habe, so der Zeuge.

Zu Tode getrampelt

Die 45-Jährige war am 28. Juli 2014 im Pinnistal, einem Seitental des Stubaitals, mit ihrem Hund auf einem Wanderweg unterwegs, als die Kühe plötzlich seitlich auf sie zuliefen. Die Frau wurde an Ort und Stelle rund 45 Minuten lang reanimiert, erlag jedoch ihren Verletzungen. Nach Angaben der Exekutive hatte es die Herde vermutlich auf den angeleinten Hund der Frau abgesehen. Das Tier soll sich laut einem Zeugen zuvor aber nicht aggressiv den Kühen gegenüber verhalten haben. Die Obduktionsergebnisse ergaben, dass die Deutsche zu Tode getrampelt wurde.

Die Hinterbliebenen forderten 360.000 Euro Schadenersatz. Am heutigen Prozesstag war noch die Anhörung mehrerer Zeugen sowie der Vortrag eines Gutachtens geplant.