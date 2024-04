Todeserklärungen: Wenn es keine Lebenszeichen mehr gibt

Die Geschichte von Norbert Raidl ist nur eine von Dutzenden jährlich. Raidl, damals 68 Jahre alt, litt an Depressionen. Nach einer Meinungsverschiedenheit in seinem Umfeld fühlte er sich ungerecht behandelt. Um sich zu beruhigen, stieg er nachts in Deutsch Wagram in einen Zug. Er kehrte nicht mehr zurück.

Die Hinweise rissen ab

Mehrmals wurde Raidl danach noch gesehen. Bei einer Bäckerei in Floridsdorf etwa. Oder in der U3. Verwirrt habe er gewirkt, sagen Zeugen. Doch irgendwann rissen die Hinweise ab. Nach elf Jahren soll der Mann nun für tot erklärt werden. Was mit ihm passiert ist, ist bis heute nicht geklärt.