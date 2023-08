TNT in Kärntner Messie-Haus: Wollte Quartett riesige Rohrbombe bauen?

Am Dienstag, um 9 Uhr beginnt am Landesgericht Klagenfurt ein Prozess zu einem Fall, der im wahrsten Sinn des Wortes Sprengkraft hat.

Ende Februar entdeckten Einsatzkräfte bei einem Rettungseinsatz in Kleindiex, einem 100-Seelen-Dorf, im Bezirk Völkermarkt, nicht nur eine Person in Not, sondern auch ein riesiges Waffenlager in einem völlig verwahrlosten Haus.

Die Polizei rückte neben Sprengstoffexperten, auch mit dem Landeschemiker an.