TNT in Kärntner Messie Haus: Steirer und Briten drohen fünf Jahre Haft

Ob die Beschuldigten Verschwörungstheoretiker sind, wird sich erst am Dienstag im Laufe des Prozesstages zeigen. Sie sollen in Kleindiex kaum aufgefallen und meistens nur in der Nacht unterwegs gewesen sein.

BH vor Gericht entblößt

Einen ersten Eindruck des 29-jährigen Steirers, der Frauen (67 und 68 Jahre), sowie des 67-jährigen Briten, vermittelte bereits ihr Auftritt im Gerichtssaal. Die drei Briten erschienen zu spät. Eine Angeklagte zog sich beim Eintreten kurzerhand ihr T-Shirt über das Gesicht und entblößte ihren BH.

Wenig später gab es von Richter Christian Liebhauser-Karl die erste Ermahnung für die Angeklagten, da diese ständig eine Diskussion vom Zaun brachen.

War bisher unklar, in welchem Verhältnis das Quartett stand, wurde dies bei beim Prozess deutlicher: Die vier wohnen alle in dem selben heruntergekommen Haus in Kleindiex.

