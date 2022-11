Tiroler Tourismus forciert Winterurlaub ohne Auto

Auf Nachfrage machte er auch kein Hehl daraus, dass die Nachhaltigkeit von Tourismusdestinationen inzwischen auch ein Kriterium im Werben um Urlauber ist. „Das ist ein großes Zukunftsthema. Es ist ein Umdenken in der Branche da“, versichert Tipotsch.

Tatsächlich wurden in den vergangenen Jahren die Bemühungen in Tirol verstärkt, Gäste umweltbewusst in und durch die Tourismusregionen zu bringen. Auch mit Blick auf die einheimische Bevölkerung, die nicht nur Nutznießer, sondern auch Leidtragender dieses Wirtschaftszweigs ist.

Über sechs Millionen Gäste pro Saison

Im Sommer wie im Winter kommen rund sechs Millionen Gäste nach Tirol, 80 Prozent davon mit dem Auto. Entsprechende Fahrzeugkolonnen sind in den Tälern ihrer Wahl die Folge.