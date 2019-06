Tiroler SPÖ-Chef Dornauer erklärt Platz eins zum Wahlziel

In seinen ersten 100 Tagen im Amt hatte SPÖ-Chef Georg Dornauer mit der EU-Wahl bereits eine bundesweite Wahl zu schlagen. Nur knapp geht sich eine zweite in seinen zweiten 100 Tagen nicht aus. Unmittelbar nach diesem Zeitraum wird Ende September die Nationalratswahl stattfinden. Für die hat Dornauer hohe Ziele. Platz eins müsse der Anspruch der Sozialdemokratie sein, sagte Dornauer am Dienstag, als er über seine ersten 100 Tage im Amt Bilanz zog.

Daran ändern auch zuletzt schwache Umfragewerte nichts. Der Tiroler SPÖ-Chef hoffte auf eine rote Aufholjagd. „Vier Monate Wahlkampf“ sei sehr lang, niemand könne derzeit prognostizieren, welche Partei letztlich die Nase vorn haben werde. Wäre die Wahl aber bereits in drei oder vier Wochen, wäre Platz eins für die SPÖ nicht in Griffweite, räumte Dornauer ein: „Das muss man realistisch sehen“.

Die SPÖ werde alles daran setzen, ein „stolzes Ergebnis“ einzufahren, um dann in Koalitionsverhandlungen treten zu können. Bis zur Wahl stünde noch vieles auf der politischen Tagesordnung, das das Blatt wenden könnte. Auf die Frage, an welchem Ergebnis sich Rendi-Wagner werde messen lassen müssen, meinte der Tiroler Vorsitzende: „Das weiß jeder selber am besten“.