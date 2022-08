Tiroler Neos stellen Bedingungen für mögliche Koalition

Für Oberhofer fällt dieser Punkt unter das Anliegen, Unternehmer im Land zu entlasten. Zudem möchte er „150 Millionen Euro an Abgaben einsparen“, die jedes Jahr ins Landesbudget fließen. Als einen der ersten Punkte, mit denen er sich in der Regierung beschäftigen würde, wäre – mit Verweis auf die österreichweit höchsten Lebenshaltungskosten – die Einberufung eines Preisgipfels. Der solle sich damit beschäftigen, „warum es bei uns teurer ist als woanders“. Dieses Versprechen wäre freilich keine große Hürde in etwaigen Koalitionsverhandlungen.

Die führen wohl auch nach den zu erwartenden enormen Verlusten für die Volkspartei an dieser nicht vorbei. Der ÖVP sei „ein gerütteltes Maß Demut abhandengekommen“, befand Meinl-Reisinger hinsichtlich von Corona-Geldern, die auch in Tirol an VP-Teilorganisationen geflossen sind.