Tirol-Wahl: Neos setzen alles auf die Regierungskarte

Bescheidenheit und Tiefstapelei ist seine Sache nicht. „Oberhofer kann“ heißt der Slogan auf den Plakaten der Neos, die den Wahlkampf voll auf ihren Spitzenkandidaten Dominik Oberhofer zugeschnitten haben.

Und die Ziele, die sich der rhetorisch versierte Stubaier steckt, sind auch nicht klein: So stark werden, „dass an uns in der Koalitionsfrage keiner vorbei kommt“. Dafür peilt der Klubobmann am 25. September ein zweistelliges Ergebnis und einer Verdoppelung der Mandate an.