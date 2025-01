Tiroler MCI ist nun Fall für den Rechnungshof

In all der Zeit wurden rund 13 Millionen Euro an Steuergeld aufgewendet, um letztlich begleitet von externen Beratern und Planern nichts zu bauen, aber zwei Projekte in den Sand zu setzen. Die Intransparenz rund um die getroffenen Entscheidungen auf diesem Weg ist schier atemberaubend. Zumal der Neubau der privaten Hochschule, bei der das Land Hauptträger ist, zuletzt mit einer viertel Milliarde Euro veranschlagt wurde. Die Verschleppung des Vorhabens hat den Steuerzahler über den Umweg von Mieten für zahlreiche Ausweichstandorte des MCI, das aus allen Nähten platzt, weitere Millionen gekostet. Es gibt also reichlich Stoff für den Rechnungshof.

Alternative zum Neubau wird ausgelotet

Und an neuem Stoff für eine allfällige weitere Prüfung wird bereits gesponnen. Philip Wohlgemuth, Nachfolger von Georg Dornauer als SPÖ-Hochbaulandesrat, soll nun nämlich eine Alternative zum Neubau ausloten. Das heißt, „kostengünstigere Sanierung und Nachverdichtung des bestehenden MCI-Hauptstandortes und der weiteren Standorte“ umsetzen. Wie viel Geld all das kosten wird und ob es vernünftig eingesetzt wird, wird man sehen.