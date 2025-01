MCI-Berater des Landes geht mit Gutachter ins Gericht

Das nunmehr auf der Landeshomepage abzurufende Dokument, das sich das Land 6.800 Euro kosten ließ und das gemeinsam mit der BIG in Auftrag gegeben wurde, wird von einer Stellungnahme von Herbert Schöpf begleitet. Der Rechtsanwalt tritt seit Jahren in Sachen MCI als extern beauftragter Berater des Landes in Erscheinung.

Mit seinem Kollegen geht Schöpf hart ins Gericht. Der sei auf die „aufgeworfene Kernfrage“ nicht näher eingegangen, findet der Berater, der Breitenfeld schon im Zuge dessen Beauftragung im Namen von Land und BIG seine juristische Sicht der Dinge mitgeteilt hatte.

Wie berichtet, ist eine der Grundvoraussetzunge für eine „öffentlich-öffentliche Kooperation“, dass die Partner in dieser Zusammenarbeit jeweils Leistungen einbringen und ein „gemeinsames Ziel“ verfolgen müssen.