Tiroler Kuh brachte Neunjährigen zu Fall: Kind schwer verletzt

Am Sonntag zur Mittagszeit war eine 44-jährige Deutsche mit ihren Kindern auf einem Wanderweg in Söll unterwegs. Auf der Au Hochalm wollte die Frau ein Foto ihrer Kinder mit einer Kuh schießen.

Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, begab sich der neunjährige Sohn der Frau dazu in die unmittelbare Nähe einer Kuh, die außerhalb des Wanderwegs stand. " Plötzlich und unerwartet bewegte die Kuh ihren Kopf, wodurch das Kind das Gleichgewicht verlor, zu Boden stürzte und sich dabei schwer am Arm verletzte", heißt es im Polizeibericht.