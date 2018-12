Tiroler Bürgermeister offen für Stadtseilbahnen

Gerade einmal fünf Prozent nutzen das Gefährt, um zwischen Stadt und Berg zu pendeln. Auch wenn Schroll darauf pocht, „Teil des öffentlichen Verkehrs“ zu sein. Für die Hungerburg-Bewohner stehen Auto oder Bus weiter im Vordergrund.

Trotzdem taugt die Hungerburgbahn als Vorbild für künftige Projekte. Denn wie berichtet, will Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe (Grüne) Seilbahnen in urbanen Räumen forcieren, um mit ihnen Lücken im Öffi-Netz zu schließen. Das ist dort interessant, wo Gemeinden Siedlungen in Hanglagen haben. Und von denen gibt es im inzwischen immer städtischer geprägten Inntal mit seinen Bergflanken etliche.