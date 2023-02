Tiroler Bio-Bauern trotzen der Krise dank Kundentreue

„Wir blicken zurück auf ein herausforderndes Jahr“, bilanzierte Simon Wolf, Obmann von Bio-Alpin, am Donnerstag in Innsbruck. Und schickte gleich hinterher, dass er das auch schon bei der Pressekonferenz vor einem Jahr gesagt hatte. Die Genossenschaft vermarktet über die einzige unabhängige Bio-Erzeugermarke Tirols „Bio vom Berg“ rund 400 Artikel von über 600 Bauern.

2021 bereitete noch die Corona-Krise das größte Kopfzerbrechen. In den Wintersportorten blieben die Gäste und damit das Geschäft in den dortigen Supermärkten aus. Am Ende konnte der Umsatz dennoch gesteigert werden. 2022 schlug die Teuerung in Österreich ein, was sich nicht zuletzt mit Preissteigerungen im Lebensmittelhandel niederschlug – auch bei „Bio vom Berg“.

Die Bauern mussten etwa die Teuerung bei Verpackung oder Kraftfutter weitergeben. "Während das Futter für unsere Legehühner 2021 noch 50 Cent pro Kilo kostete, sind es jetzt 90 Cent", nante Bio-Bäuerin und Bioalpin-Vorstandsmitglied Bianca Klapeer ein Beispiel von ihrem Hof.