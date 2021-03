Tirol: Polizei stellte Geburtstagsparty in Almhütte ein

Obwohl eine Almhütte in Innsbruck Hötting weit vom bewohnten Gebiet liegt, wurde der Exekutive eine von dort ausgehende Lärmbelästigung angezeigt. Als die Besatzung einer Streife Nachschau hielt, fand sie 14 fröhliche junge Erwachsene bei einer Geburtstagsparty vor. Gefeiert wurde vor und in der Hütte. Auch ein Lagerfeuer trug zur guten Stimmung bei. Die wurde dann von den Polizisten abrupt abgebrochen. Sie lösten das Fest auf. Alle Teilnehmer wurden wegen Missachtung der Covid-19-Maßnahmen an den Stadtmagistrat Innsbruck angezeigt.

