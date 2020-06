Mit 100er zu Lkw-Fahrverbot

Kritiker der Tempobremse, darunter die FPÖ, bezweifeln, dass der Hunderter notwendig ist, um das sektorale Fahrverbot wieder einzuführen. Für Europarechtsexperten Walter Obwexer von der Universität Innsbruck ist die Rechtslage hingegen eindeutig: "Tempo 100 braucht es auf jeden Fall." Die Rechtssprechung des Europäischen Gerichtshofs sei eindeutig.

Obwexer macht aber auch klar: "Der Hunderter ist eine Eintrittskarte, aber kein Freibrief." Bevor Lkw auf die Schiene verbannt werden dürfen, müssten "alle Maßnahmen gesetzt und geprüft werden, die eine Schadstoffreduktion bringen können". Dazu gehören auch Fahrverbote für "Stinker", also Lkw mit hohem Schadstoffausstoß. Die hat die Landesregierung aber zum Teil bereits vereinbart.

Für Transitgegner Gurgiser führt aber auch unabhängig von der Kontroverse um das sektorale Fahrverbot kein Weg daran vorbei, nicht nur Lkw, sondern auch die Autofahrer einzubremsen. "Das ist auch eine Frage der Luftbelastung. Der Pkw-Anteil am Stickoxid beträgt inzwischen 45 Prozent", so der Tiroler. Der ÖAMTC sieht hingegen Lkw zu zwei Drittel für die Stickoxide verantwortlich.

Tempo 100 alleine reicht aber ohnehin nicht aus, um die Schadstoffbelastung in ausreichendem Maß zu reduzieren. Tirols Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe ( Grüne) möchte mit der Maßnahme vor allem "Spielraum für unser Ziel der größten Entlastung vom Transitverkehr seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union", schaffen. Sie will das dafür nötige sektorale Fahrverbot im Herbst 2015 einführen. Fritz Gurgiser geht das zu langsam: "Die sollen die Verordnung im März machen. Dann kann sie im September in Kraft treten."