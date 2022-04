Tirol: Leichtes Erdbeben im Pitztal

In Jerzens im vorderen Pitztal in Tirol hat sich am späten Donnerstagnachmittag ein leichtes Erdbeben ereignet: Die Erdstöße erreichten eine Stärke von 2,4. Aufgrund der „geringen Herdtiefe“ von etwa drei Kilometern sei das Beben von der Bevölkerung lokal sehr deutlich gespürt worden.

Leichte Gebäudeschäden wie Haarrisse im Verputz seien nicht auszuschließen, teilte der Österreichische Erdbebendienst der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) mit. Der Erdbebendienst bittet darum, das Wahrnehmungsformular (http://www.zamg.ac.at/bebenmeldung) auszufüllen oder schriftliche Meldungen an (Hohe Warte 38, 1190 Wien) zu schicken.