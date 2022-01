Erdbeben in Niederösterreich und Oberösterreich

2021 war starkes Erbebenjahr

Das Vorjahr war in Österreich ein außergewöhnlich starkes Erdbebenjahr, relativ viele starke Erdbeben wurden registriert, darunter vier mit einer Magnitude 4,0 oder mehr.

Insgesamt wurden im Vorjahr mehr als 1.600 Erdbeben in Österreich registriert, 95 der österreichischen Beben waren hierzulande auch spürbar.

Besonders häufig bebte es im Jahr 2021 in Niederösterreich, der Steiermark und Kärnten. 35 fühlbare Beben gab es in NÖ, ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt lag die seismische Aktivität in der Steiermark mit 23 und in Kärnten mit 15 fühlbaren Erdbeben. Auch in Tirol ereigneten sich 15 spürbare Beben, in Oberösterreich drei, in Vorarlberg zwei und in Salzburg und im Burgenland je eines.