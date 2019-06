Tirol kündigt weitere Maßnahmen gegen Reise- und Lkw-Verkehr an

Die Tonart könnte nicht unterschiedlicher sein. Als "Pakt mit den Bayern" bezeichnete Salzburgs Verkehrslandesrat Stefan Schnöll am Dienstag ein neues „ Maßnahmenpaket gegen Sommerstau-Ausweichverkehr“. Zwar sind auf der Tauernautobahn (A10) an Reisewochenenden Abfahrverbote wie in Tirol möglich. Allerdings nur bei Bedarf, wie betont wurde. Gleichzeitg verzichtet Salzburg auf die angedrohte Maßnahme, Ausweichverkehr direkt in bayerische Gemeinden zu schicken und bekam dafür den Bau einer dritten Grenzkontrollspur auf dem Walserberg zugesagt.

In Tirol legte Tirols Landeshauptmann Günther Platter ( ÖVP) am Donnerstag im Streit um Lkw- und Pkw-Transit mit Bayern noch einmal nach. Gemeinsam mit Verkehrslandesrätin Ingrid Felipe kündigte er weitere Verschärfungen bei Lkw-Fahrverboten an. Am Freitag sollen zudem zusätzliche Beschränkungen für den Ausweichverkehr präsentiert werden, um auch die Gemeinden in den Bezirken Kufstein und Reutte zu entlasten.

"Es wird rundgehen", rechnete Platter mit Stress mit den deutschen und italienischen Nachbarn. "Sie sind herzlich willkommen, wenn sie klagen wollen. Dann gibt es wieder eine schallende Ohrfeige", sagte der Landeshautpmann Richtung Deutschland in Anspielung auf die gekippte Pkw-Maut.