Tirol: Kleinkind nach Sturz in Teich auf dem Weg der Besserung

Ein 16 Monate alter Bub, der Ende April in Tarrenz im Tiroler Bezirk Imst in einen Gartenteich gest├╝rzt war und reanimiert werden musste, befindet sich auf dem Weg der Besserung. Das Kleinkind konnte mittlerweile auf die Normalstation verlegt werden, sagte eine Sprecherin der Innsbrucker Klinik am Montag zur APA. Der Bub sei ÔÇ×auf dem Weg der BesserungÔÇť. Der Vater des Kindes, der sich kurz entfernt hatte, fand seinen Sohn leblos im Teich treibend vor.

Tagelange Behandlung auf Intensivstation

Zusammen mit Bekannten begann er sofort mit Wiederbelebungsma├čnahmen. Die Reanimation gelang schlie├člich. Die Besatzung eines Notarzthubschraubers und Sanit├Ąter f├╝hrten die weitere Versorgung durch. Nach rund einer Stunde wurde das Kind in die Klinik geflogen und dort tagelang auf der Intensivstation behandelt. Der Unfall hatte sich am 29. April ereignet.