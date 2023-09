Tirol: Gemeldeter Milchtransporter hatte Rotwein geladen

Die Frachtpapiere bescheinigten eindeutiges: Der 61-jährige italienische Lkw-Lenker, der in Tirol auf der Reschenstraße in Richtung Landeck unterwegs war, hätte Milch transportieren sollen. Was der Mann in der Nacht auf Donnerstag aber auf der Ladefläche hatte, war etwas völlig anderes.

"Im Zuge einer intensiveren Kontrolle wurde von den Beamten schließlich festgestellt, dass das Sattelkraftfahrzeug keine Milch, sondern Rotwein transportierte", berichtet die Polizei in einer Aussendung.

➤ Mehr lesen: 9-Jährige auf Parkplatz in Tirol von unbekanntem Mann festgehalten