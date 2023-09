9-Jährige auf Parkplatz in Tirol von unbekanntem Mann festgehalten

In Tirol soll ein Unbekannter am Dienstag, 19. September, versucht haben, eine 9-Jährige zu entführen.

Der unbekannte Mann soll das Mädchen auf einem Parkplatz in Wattens im Bereich der Dr.-Karl-Stainer-Straße festgehalten und in Richtung Parkplatzausfahrt gezogen haben, berichtet die Polizei in einer Aussendung.

