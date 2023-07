21-Jährige wurde in Wien auf offener Straße von Ex-Mann entführt

Zeugen hatten die Attacke gegen 21.45 Uhr unmittelbar vor dem Wohnhaus der 21-Jährigen in der Donaufelder Straße mitbekommen und gesehen, wie der Mann diese in sein Auto zerrte und mit dem Wagen in die Tiefgarage fuhr. Die Polizei fand über die Beschreibung den Wagen, stellte über das Kennzeichen die Identität des Angreifers und somit auch das vor wenigen Tagen verhängte Betretungs- und Annäherungsverbot fest. So wussten sie, dass die junge Frau in dem Haus wohnt.