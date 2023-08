94-Jähriger von Lkw erfasst und schwer verletzt

Zu einem verheerenden Unfall kam es am Donnerstag um die Mittagszeit auf der Hernalser Hauptstraße an der Ecke Kainzgasse. Laut vorläufigen Ermittlungsergebnissen bog ein Lkw von der Kainzgasse kommend in die Hernalser Hauptstraße ein.

Gleichzeitig wollte ein 94-jähriger Fußgänger die Straße überqueren. Der Mann wurde offenbar übersehen, erfasst und schwer verletzt. Die alarmierte Berufsrettung Wien übernahm die Erstversorgung und brachte den Mann in den Schockraum eines Krankenhauses. Näheres zum Zustand des Verletztes war vorerst nicht bekannt.

