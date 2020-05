Junges Liebesglück endete tödlich

Das Verschwinden von Larissa Biber hat in den vergangenen zwei Wochen zu großer Betroffenheit und Aufmerksamkeit in der Tiroler Bevölkerung geführt. Das Interesse wurden letztlich auch durch Facebook-Aufrufe zur Suche nach der 21-Jährigen befeuert. Private Suchtrupps kämmten das Gebiet ab, in dem die junge Frau zuletzt gesehen wurde. „Zwischen gut gemeint und gut gemacht klafft eine große Lücke“, lautet das Resümee von LKA-Leiter Walter Pupp über diese Aktionen. „Es bringt uns nichts, wenn jeder irgendetwas aufklaubt und uns bringt.“

Die Ermittler untersuchten unter anderem eine vermeintliche Blutspur, die eines der privaten Suchteams entdeckt hatte und ähnliche Spuren. „Das hat unsere Arbeit nicht erleichtert.“ Außerdem ist es zu der bizarren Situation gekommen, dass der nunmehr Tatverdächtige bei der Suche nach Larissa „mitgeholfen“ hat. Hinweise aus der Bevölkerung seien wichtig und erwünscht, stellte Pupp klar. „Aber es wurden in diesem Fall einfach auch Hinweise auf Facebook gestellt, die unwahr sind.“ Außerdem hätten verbreitete Gerüchte zum Teil zu „Angst in der Bevölkerung geführt“.

Dass die sozialen Netzwerke bei der Aufklärung von Verbrechen hilfreich sein können, will der erfahrene Kriminalist gar nicht in Abrede stellen. „Aber solche Aufrufe dürfen nicht zu einem Event verkommen. Jeder muss sich überlegen, was er da für Kommentare reinstellt“. Die Lehre aus dem Fall sei aber ungeachtet dessen, dass „die Community sehr aktiv ist“. Das LKA Tirol hat daher inzwischen auch eine eigene Seite auf Facebook eingerichtet.