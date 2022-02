Tirol: Entsorgte Bleibatterie löste Brand aus

Eine Bleibatterie hat am Montagabend in einem Haufen Industrieschrott bei einem Entsorgungsbetrieb in Ötztal-Bahnhof (Bezirk Imst) einen Brand ausgelöst. Die Feuerwehr hatte das Feuer aber rasch unter Kontrolle, wie die Polizei berichtete. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.

Es sei zunächst zu einer Rauchentwicklung samt Materialzündung auf einem frisch aufgeschütteten Industrieschrotthaufen gekommen, hieß es. Mit einem Bagger wurde das Material zunächst umgeschichtet und laufend mit Wasser gekühlt. Schließlich entdeckten die Einsatzkräfte die Bleibatterie, die den Brand ausgelöst hatte. Sie wurde von der Feuerwehr gesichert und gelöscht. Um 23.10 Uhr konnte „Brand aus“ gegeben werden.