Tirol: Bär trabte Radfahrern auf Forstweg entgegen

Bereits am 14. Juni wurde im Gemeindegebiet von Langkampfen (ebenfalls Bezirk Kufstein) ein Bär von einer Wildkamera fotografiert und am 16. Juni anhand eines Schafsrisses genetisch bestätigt.

Spuren

Mindestens drei verschiedene Bären waren im Vorjahr – neben einer Vielzahl von Wölfen – in Tirol unterwegs. Für drei Tiere gab es genetische Nachweise, nachdem sie Schafe oder Wild gerissen hatten. War es vor einigen Jahren noch eine kleine Sensation, wenn ein Bär in Tirol seine Spuren hinterlassen hat, ist es inzwischen nahezu Normalität.

In drei Regionen – im Oberland im Westen des Landes, im Karwendelgebirge nördlich von Innsbruck und im Unterland im Osten von Tirol – wurden heuer bereits Bären nach Rissen von Nutztieren genetisch nachgewiesen.