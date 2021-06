Tirol: Ausreisetestpflichten für Pitztal und Umhausen laufen morgen aus

Bereits sei 30. Mai gilt die Ausreisetestflicht für das Pitztal in Tirol. Diese läuft planmäßig morgen um 24 Uhr aus. Selbiges gilt auch für die seit 14. Mai aufrechte Ausreisetestpflicht in der Gemeinde Umhausen. Die Entscheidung traf der Corona-Einsatzstab gemeinsam mit den Gemeinden und der Bezirkshauptmannschaft Imst.

„Grundsätzlich sind die Zuwächse an Neuinfektionen im Pitztal stark gesunken. Der vergangene Anstieg an Infektionen hat sich zudem auf wenige Tage beschränkt – diese positiv getesteten Personen werden in den nächsten Tagen wieder als genesen gelten. Derzeit ist ein klarer Trend nach unten erkennbar, die Lage hat sich stabilisiert und die Testpflicht kann daher auslaufen. Die Entwicklung wird jedoch weiterhin genauestens beobachtet“, informiert Elmar Rizzoli, Leiter des Corona-Einsatzstabes des Landes Tirol.

„Das rasche Handeln bei der Einführung der Ausreisetestpflicht für das Pitztal hat sich letztlich bezahlt gemacht – die Infektionsketten konnten unterbrochen werden“, betont die Bezirkshauptfrau von Imst, Eva Loidhold.

Infektionen rückläufig

„Derzeit gelten in Umhausen noch 21 Personen als mit dem Coronavirus infiziert. Die 7-Tage-Inzidenz in der Gemeinde liegt aktuell bei 296 und hat sich damit seit einer Woche mehr als halbiert. Am 1. Juni lag diese noch bei 651. Die Entwicklung geht insgesamt in die richtige Richtung, es ist daher nach genauer Analyse der vorliegenden Daten vertretbar, die Testpflicht auslaufen zu lassen. Gleichwohl werden wir die Lage weiterhin genau im Blick behalten“, informiert Einsatzstab-Leiter Rizzoli.