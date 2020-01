Von der Gefahr auf zwei Brettln

An diesem Wochenende heißt es für viele Familien aus Wien und Niederösterreich wieder: Auf die Berge, fertig, los! Bis 23. Februar, wenn dann die Semesterferien in der Steiermark und in Oberösterreich zu Ende gehen, wird es auf Österreichs Skipisten rund gehen. Das bedeutet auch Hochsaison für die Bergretter und die Alpinpolizei.