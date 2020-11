Tiersuchverein: Hilfe, wer hat mein Haustier gesehen?

Bei rund 80 Prozent der Fälle, in denen sich Menschen an die „Einsatzorganisation“ für entlaufene Tiere wenden, ist der Sucheinsatz mit den Hunden gar nicht notwendig. Meistens würden sie von alleine zurückkommen oder wenn man Lebendfallen aufstellt, manchmal werden die Tiere auch durch Flyeraktionen wiedergefunden. Bei Hunden sei es so, dass rund 70 Prozent innerhalb der ersten 24 Stunden wieder dahin zurückkehren, wo sie ihren Besitzer das letzte Mal gesehen haben: „Am besten einen Stuhl aufstellen und sich da platzieren“, rät Brezovski.

Braucht es aber ein Einsatzteam, dann gibt es oft folgendes Problem: Die Besitzer der geliebten Tiere haben keine DNA von ihnen. Genau die brauchen die Suchhunde aber, um sie wiederzufinden. Am besten funktioniert das mit Haaren. „Man sollte seinem Haustier ein Büschel Haare am Bauch abschneiden und in einem sterilen Glas mit Schraubverschluss aufbewahren. Das muss man genau einmal machen, die DNA bleibt 15 Jahre erhalten“, sagt Brezovski. Kann oder möchte man das nicht, ist es auch möglich, mit einem sterilen Tuch über den Genitalbereich, Ohren oder die Innenseite der Schnauze oder des Mauls zu fahren und das Tuch im Glas aufzubewahren. In der Praxis müsse aber oft eine Schmusedecke reichen.

Fährtensuche

Haben die Einsatzhunde – es können auch mehrere sein, die sich ablösen, wenn einer eine Pause braucht – die Fährte anhand des vorhandenen Geruchs erfolgreich aufgenommen, geht es für ihre Besitzer an einer 7,5 Meter langen Leine hinterher. Oft querfeldein durchs Dickicht. „Letztens haben wir nach einem Jagdhund gesucht, der sich samt Leine vom Besitzer losgerissen hat. Da bin ich auf allen Vieren durch Brombeer-sträuche gekrochen“, erzählt Brezovski. Die Suche war erfolgreich, Nero freute sich über sein Leckerli.

Aber auch für Helga Brezovski lohnen sich die Strapazen: „Es ist einfach ein schönes Gefühl. Mir kommen jedes Mal die Tränen, wenn ich einen Hund oder ein anderes Tier dem dankbaren Besitzer zurückgeben kann, der sein Viecherl vielleicht schon mehrere Tage gesucht hat.“

Der Verein Pettrailer ist in ganz Österreich tätig und baut derzeit ein Netzwerk in Deutschland und der Schweiz auf. Er gibt auch Hilfestellung, bei der eigenen Tiersuche – www.pettrailer.at