Tierschützer protestierten in Innsbruck gegen Vollspaltenböden bei Rindern

Fast alle Mastrinder hätten schmerzhaft geschwollene Fußgelenke, sehr viele würden lahmen, haben Schwierigkeiten beim Aufstehen und Niederlegen, und ihre Schwanzspitzen seien blutig, weil sie sich gegenseitig am scharfkantigen Spaltenboden draufsteigen, berichtet der VGT.

Zwei Stierfiguren hergezeigt

Um diese Art der Haltung zu beenden, hat der VGT heute in der Innsbrucker Innenstadt zwei lebensgroße Stierfiguren hergezeigt. Eine auf einem echten, ausrangierten Rindervollspaltenboden und eine auf Stroh. "Die Strohalternative, z.B. in Form eines Tretmiststalls, ist in Österreich etabliert und funktioniert. Es gibt keinen Grund, den Rindern weiterhin einen einstreulosen Vollspaltenboden zuzumuten", so der Verein in einer Presseaussendung.