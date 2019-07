Tierschützer empört: Kärntner nutzte Rinder als Werbefläche

Diese tierische Werbeaktion in Anlehnung an die Milka-Kuh stieß auf wenig Gegenliebe. Ein Kärntner Hüttenwirt beschriftete seine Kühe mit "Buttermilch", "Apfelstrudel" oder "Speck". Der Verein gegen Tierfabriken sieht darin einen Verstoß gegen die Würde der Tiere und hat Anzeige erstattet, wie er am Donnerstag in einer Aussendung bekannt gab.

Insbesondere die Bezeichnung "Speck", die ins Fell eines Rindes gefärbt wurde, stört die Tierschützer. Diese habe "einen sehr negativen und makaberen Beigeschmack, immerhin werden auch diese Rinder früher oder später getötet, zu Fleisch verarbeitet und vermutlich auf besagter Berghütte verkauft und verspeist".

Der Verein argumentiert, dass es laut Tierschutzgesetz verboten sei, Tiere aus kommerziellen oder auch rein ästhetischen Gründen die Haut, das Federkleid oder das Fell zu färben. Es sei ja durchaus denkbar, dass ein Verfärben des Fells den Rindern keine Schmerzen zufüge, aber ein "tief greifender Eingriff in das Erscheinungsbild der Tiere" sei eben verboten, ebenso wie erniedrigendes Verhalten.