Tierretter nach Grenz-Einsatz mit Auto voller Hunde

Haustiere gerettet

Die Aiderbichler packten acht Frauen und Kinder mit 35 Hunden, darunter auch zwölf Welpen, sowie elf Katzen in ihren Transporter. Die Gruppe ist nach einer überaus beschwerlichen Reise jetzt am neu renovierten Schroffnergut in Henndorf in Sicherheit. In vollem Bewusstsein, dass Tierleben im Krieg noch weniger zählt, hätten die Frauen bis zuletzt gefürchtet, dass sie nach der Trennung von den Männern ihre geliebten Haustiere freilassen müssen, erzählt Ehrengruber.