Tierischer Einsatz in Salzburg: Polizei nahm hungriges Fohlen „in Gewahrsam“

Tierisch gute Nachrichten gab es am Sonntag in Salzburg: Ein entlaufenes Fohlen konnte gerettet und den Besitzern wohlbehalten zurückgebracht werden. Die Polizei war alarmiert worden, da ein neugeborenes Pony orientierungslos beim Tennisplatz in Viehhofen herumirrte. Da in der Nähe keine weiteren Ponys standen, „nahmen die Polizistinnen das offensichtlich hungrige Fohlen vorläufig in Gewahrsam“, berichtete die Polizei.